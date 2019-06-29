انت الان تتابع اعتقال قبطانة سفينة لإنقاذ المهاجرين تحدت رفض السلطات الإيطالية دخولها مياهها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

إيقاف قبطانة سفينة سي ووتش بعد رسوّها عنوة في ميناء لامبيدوسا

اعتقلت الشرطة الإيطالية السبت كارولا راكيتا، قبطانة سفينة إنقاذ مهاجرين بعد أن رست في ميناء لامبيدوسا. وظلت السفينة "سي ووتش 3" التي ترفع العلم الهولندي وتديرها منظمة "سي ووتش" الغير حكومية الألمانية، تبحر في المياه منذ أكثر من أسبوعين وعلى متنها نحو 40 أفريقيا.

وبعد الانتظار في المياه الدولية لتلقي دعوة من إيطاليا أو دولة بالاتحاد الأوروبي لقبول السفينة، قررت كارولا راكيتا الأسبوع الماضي الإبحار إلى جزيرة لامبيدوسا بجنوب إيطاليا إلا أن سفنا حكومية إيطالية منعتها من ذلك.

لكن في الساعات الأولى من صباح السبت دخلت راكيتا الميناء حيث رست السفينة وسط حضور أمني كثيف.

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وأظهرت مشاهد تلفزيونية حية الشرطة تقوم بإنزال راكيتا من على ظهر السفينة واقتيادها بعيدا في سيارة.

وقالت محطة راي التلفزيونية الحكومية إن راكيتا اعتقلت « لمقاومتها سفينة حربية » وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات.

وما زال المهاجرون موجودين على ظهر السفينة. وكان ماتيو سالفيني وزير الداخلية الإيطالي وزعيم حزب الرابطة اليميني قد قال سابقا إنه لن يسمح لراكيتا بالرسو إلا عندما توافق دول أخرى بالاتحاد الأوروبي على أخذ المهاجرين فورا. وقال إنه حتى حينئذ ستصادر السلطات الإيطالية السفينة وتقاضي قبطانها لمساعدتها مهربي البشر.