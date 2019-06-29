الان تتابع السودان: المجلس العسكري يحمل قوى الحرية مسؤولية وقوع ضحايا غدا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخرطوم - الخليج 365:
حمل المجلس العسكري في السودان، اليوم، قوى إعلان الحرية والتغيير، مسؤولية وقوع ضحايا في المظاهرات التي دعت إليها غدا، فيما عرف بـ” مليونية 30 يونيو ” التي توافق ذكرى صعود البشير إلى حكم السودان.
وقال المجلس: “قوى الحرية أعلنت عن موكب في 30 يونيو في وقت يريد السودانيون توافقا نهائيا”، معلنا أنه يقف بجوار حرية الرأي والتعبير، ولكنه ضد “التعطيل والفوضى وإغلاق الطرق”.
وأورد المجلس العسكري: “بذلنا ما في وسعنا لدرء الفتن والإبقاء على الوحدة الوطنية في السودان”.
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