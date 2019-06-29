شكرا لقرائتكم قادما من اليابان.. ترمب يصل إلى كوريا الجنوبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى كوريا الجنوبية، السبت، قادما من اليابان بعد اختتام قمة العشرين.

وسيزور ترمب في وقت لاحق المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين.

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وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، أنه ربما يقابل رئيس كوريا الشمالية كيم يونغ أون خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية في المنطقة منزوعة السلاح.

وقال ترمب على تويتر: "بعد عقد بعض من الاجتماعات المهمة جدا ومن بينها اجتماعي مع الرئيس الصيني شي سأغادر اليابان متوجها إلى كوريا الجنوبية (مع الرئيس مون). وأثناء وجودي هناك، إذا رأى زعيم كوريا الشمالية كيم ذلك، فسوف ألتقي معه على الحدود/المنطقة منزوعة السلاح كي أصافحه فقط، وأقول له: مرحبا".

واعتبرت كوريا الشمالية، السبت، أن عرض ترمب المفاجئ عقد لقاء مع زعيمها "مثير للاهتمام"، لكنها أكدت عدم تلقيها طلبا رسميا بذلك بعد.