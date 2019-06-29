رئاسة تركيا: ترامب يريد حل أزمة أنظمة الدفاع الجوي دون الإضرار بالعلاقات الثنائية

أعلنت دائرة الإتصال في ​الرئاسة التركية​، أنّ "الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ ونظيره الأميركي ​دونالد ترامب​، تناولا خلال لقائهما على هامش قمة "​مجموعة العشرين​" في أوساكا اليابانية، العلاقات الثنائية، وقضايا إقليميّة على رأسها التطورات في ​سوريا​".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "الرئيسين جدّدا تأكيد هدف 75 مليار دولار في التبادل التجاري، والخطوات الّتي ينبغي اتّخاذها"، موضحةً أنّ "اردوغان أعرب لترامب، عن مخاوفه حول الجهود الّتي من شأنها تقويض الشراكة الاستراتيجيّة بين ​تركيا​ و​الولايات المتحدة الأميركية​".

وأشارت الدائرة إلى "حديث ترامب، عن عدم تجاوب ​الإدارة الأميركية​ السابقة مع مبادرات تركيا من أجل التزود بمنظومات دفاع جوي، وتأكيد رغبته في حلّ هذا الموضوع دون الإضرار بالعلاقات الثنائيّة".