قرقاش: الروح الجديدة التي تشهدها السعودية مبشرة ونرى بازدهارها ازدهارنا

لفت وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إلى "الحضور السعودي المتألّق في "قمة العشرين" ودور الرياض المتنامي على الصعيد الدولي لمصلحة العرب والمنطقة".
وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "الروح الجديدة والمتجدّدة الّتي تشهدها السعودية مبشّرة، ونرى في ازدهارها ازدهارنا وفي استقرارها استقرارنا".
وكانت قد انطلقت يوم أمس الجمعة القمة رقم 14 لـ"مجموعة العشرين" في مدينة أوساكا غرب اليابان، بمشاركة 37 دولة ومنظمة. وقد وصل قادة الدول وممثّليها تباعًا إلى مقر القمة، ومن بينهم: الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وغيرهم.
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