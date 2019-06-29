"الغارديان": ماي طالبت بن سلمان بأن تكون المحاكمة بمقتل خاشقجي علنية وشفافة

نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن مسؤول بريطاني رفيع المستوى، إشارته إلى أنّ "رئيسة الوزراء البريطانية المستقبلة تيريزا ماي، وأثناء لقائها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على هامش قمة "مجموعة العشرين" الاقتصادية في أوساكا اليابانية، شدّدت على ضرورة أن تكون محاكمة المسؤولين عن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، علنيّة وشفّافة".
ولفت المسؤول إلى أنّ "ماي وبن سلمان اتّفقا على أهميّة العلاقات بين الدولتين ودعم استقلال المنطقة"، موضحًا أنّ "بخصوص النزاع اليمني، جدّدت ماي التأكيد أنّه يجب مواصلة العمل على إيجاد حلّ سياسي للأزمة الّتي تتسبّب بمعاناة إنسانيّة هائلة".
من جانبها، أفادت "وكالة الأنباء السعودية- واس" بأنّ "الاجتماع تناول مستجدّات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها".
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