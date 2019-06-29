خمسة قتلى في هجوم تبناه تنظيم "داعش" في الفيليبين

أعلن المتحدث باسم الجيش الفيليبيني رامون زاغالان، لوكالة "فرانس برس" "مقتل ثلاثة جنود وإصابة 9 آخرين، بالإضافة إلى مقتل مدنيَين، خلال هجوم استهدف وحدة لمكافحة الإرهاب في جزيرة جولو جنوب البلاد". وأوضح أنّ "الهجوم هدف إلى إرباك العمليّات الأمنيّة المكثّفة، بعد تحقيق تقدّم عملياتي أخيرًا في هذه المنطقة".
من جهتها، لفتت مديرة "سايت"، وهو المرصد المتابع للحركات الجهادية، ريتا كاتز، إلى أنّ "تنظيم "داعش" تبنّى الهجوم الانتحاري الّذي نفّذه اثنان من عناصره".
وتُعدّ جزيرة جولو معقلًا لـ"جماعة أبو سيّاف"، الّتي استأنفت الفيليبين حملتها ضدّها عقب هجوم انتحاري استهدف كاتدرائية جولو في كانون الثاني، وأدّت إلى سقوط 21 قتيلًا.
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