تشكيل وزارة جديدة في أفغانستان لإدارة عملية السلام

أصدر الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، مرسومًا بتشكيل حقيبة وزارية جديدة تحت اسم "وزارة الدولة لشؤون السلام" ستتولّى إدارة عمليّة السلام والمصالحة مع المجموعات المتمرّدة وعلى رأسها "حركة طالبان" في الفترة المقبلة.
ولفت نصّ المرسوم إلى أنّه "تمّ تعيين عبد السلام رحيمي بصفة المندوب الخاص لرئيس الجمهورية ووزير دولة لشؤون السلام"، مبيّنًا أنّ "رحيمي سيتولّى المهمّة الجديدة وسيستمرّ بمنصبه الحالي مديرًا لمكتب رئيس أفغانستان".
ومن المتوقّع أن تستحوذ الوزارة على إدارة شؤون عمليّة السلام، وتسحب الملف من يد "المجلس الأعلى للسلام"، وهي الجهة الّتي كانت تتولّى إدارة المفاوضات والحوار حتّى الآن.
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