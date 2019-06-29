ترامب وصل إلى كوريا الجنوبية قبل زيارة المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين

وصل الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إلى ​كوريا الجنوبية​، بعد دعوته الزعيم الكوري الشمالي ​كيم جونغ أون​ إلى عقد لقاء في المنطقة منزوعة السلاح الّتي تقسم شبه الجزيرة الكورية.

وحطّت الطائرة الرئاسية الأميركية "اير فورس وان" في قاعدة اوسان في جنوب سيول.

وكان ترامب قد لفت أثناء حضوره قمة "​مجموعة العشرين​" في مدينة أوساكا في ​اليابان​، إلى أنّه "يمكنني أن أقابل زعيم كويا الشمالية على الحدود/ المنطقة المنزوعة السلاح، لمجرّد مصافحة يده والقول مرحبًا".

ويأتي إعلان ترامب المفاجئ بعد أربعة أشهر من قمة هانوي بين الزعيمين الّتي باءت بالفشل، لعدم إحراز تقدّم في ملف نزع الأسلحة النووية الكورية.