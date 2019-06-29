وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى كوريا الجنوبية، بعد دعوته الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى عقد لقاء في المنطقة منزوعة السلاح الّتي تقسم شبه الجزيرة الكورية.
وحطّت الطائرة الرئاسية الأميركية "اير فورس وان" في قاعدة اوسان في جنوب سيول.
وكان ترامب قد لفت أثناء حضوره قمة "مجموعة العشرين" في مدينة أوساكا في اليابان، إلى أنّه "يمكنني أن أقابل زعيم كويا الشمالية على الحدود/ المنطقة المنزوعة السلاح، لمجرّد مصافحة يده والقول مرحبًا".
ويأتي إعلان ترامب المفاجئ بعد أربعة أشهر من قمة هانوي بين الزعيمين الّتي باءت بالفشل، لعدم إحراز تقدّم في ملف نزع الأسلحة النووية الكورية.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب وصل إلى كوريا الجنوبية قبل زيارة المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.