قوى الامن اعلنت عن تدابير سير خاصة بسبب مهرجانات جونية

اعلنت المديـرية العامـة لقـوى ​الأمن الداخلي​ شعبة العلاقات العامة في بيان انه بسبب إقامة ​مهرجانات جونية​ الدولية في محلة ​المعاملتين​ بالقرب من ​كازينو لبنان​، سيتم بتواريخ 1 و 12 و 18/07/2019 قطع السير على طول ​الطريق البحرية​، من مفرق غزير البحري حتى مفرق الكازينو مع جميع المفارق المؤدية إليها، وذلك اعتباراً من الساعة 18.30 ولغاية الانتهاء. أما بتاريخ 6/07/2019 فسيتم قطع السير على الطريق المذكور من الساعة 9.00 ولغاية الانتهاء.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال ​قوى الأمن الداخلي​ وإرشاداتهم وبعلامات السير الموضوعة في المكان تسهيلاً ل​حركة المرور​ ومنعاً للإزدحام.