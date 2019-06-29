قوى الامن اعلنت عن تدابير سير خاصة بسبب مهرجانات جونية

اعلنت المديـرية العامـة لقـوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة في بيان انه بسبب إقامة مهرجانات جونية الدولية في محلة المعاملتين بالقرب من كازينو لبنان، سيتم بتواريخ 1 و 12 و 18/07/2019 قطع السير على طول الطريق البحرية، من مفرق غزير البحري حتى مفرق الكازينو مع جميع المفارق المؤدية إليها، وذلك اعتباراً من الساعة 18.30 ولغاية الانتهاء. أما بتاريخ 6/07/2019 فسيتم قطع السير على الطريق المذكور من الساعة 9.00 ولغاية الانتهاء.
يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم وبعلامات السير الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للإزدحام.
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