حايك وعد خريس أن تتحسن التغذية الكهربائية في صور خلال الأسبوع المقبل

التقى النائب ​علي خريس​ في مكتبه في صور، وفدًا من ​الجمعيات الأهلية​ في صور ووفدًا من بلدة الضهيرة يضمّ مختارها وفاعلياتها، في حضور مدير مكتبه حيدر جفال وعماد فران؛ وتمّ البحث في الشؤون الإنمائيّة العامّة.

وعرض وفد الجمعيات لمشاكل التقنين القاسي للتيار الكهربائي في صور ومنطقتها، كذلك مشاكل ​الإنترنت​ التابع ل​أوجيرو​.

بدوره، اتّصل خريس بالمدير العام لـ"مؤسسة ​كهرباء لبنان​" ​كمال حايك​، متسائلًا عن الأسباب التقنيّة والإداريّة الّتي أدّت إلى هذا التقنين، مؤكّدًا أنّه "لا بدّ من إيجاد الحلول المناسبة لهذا الوضع الشاذ، الّذي يؤدّي إلى انعكاسات سلبيّة على المستويات الإقتصاديّة والإجتماعيّة في هذه الظروف الصعبة".

ووعد الحايك أن "تتحسّن التغذية خلال الأسبوع المقبل"، مشدّدًا على أن "يحصل المواطن على حقّه الطبيعي في الخدمات، ووقف التعديات على شبكة الكهرباء للمساعدة في وقف الهدر".

بدورهم، نوّه أعضاء وفد الجمعيات بـ"مبادرات خريس الدائمة لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل الّتي تعاني منها المنطقة".