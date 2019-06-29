أبو فاعور أطلق حملة الكشف على مصانع على حوض الليطاني

أطلق وزير الصناعة ​وائل ابو فاعور​ حملة الكشف على مصانع الفئة الرابعة والخامسة على حوض الليطاني بعد انتهاء المهلة المعطاة من ​وزارة الصناعة​.

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