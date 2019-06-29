جشي: مشروع صفقة القرن سيسقط كما سقط مشروع الشرق الأوسط الجديد

اشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​حسين جشي​ إلى أن الأميركي قد توعد وهدد، وشمخ بأنفه نظراً لصناعاته المقتدرة والمتطورة، ولكن الله سبحانه وتعالى رد كيده في نحره، فأُسقطت طائرته الحديثة المتطورة أمام ناظريه، والتي تعد من أحدث الطائرات في ​العالم​، ولم يستطع أن يحرك ساكناً، لأنه يعلم تماماً أن ثمن الاعتداء على ​الجمهورية​ الإسلامية الإيرانية وعلى شعوب المنطقة، سيكلفه ثمناً باهظاً جداً لن يستطيع أن يتحمله.

ولفت جشي خلال حفل أقامته ثانوية المهدي (ع)- صور التفوق السنوي لتلامذة الحلقتين الثانية والثالثة والقسم الثانوي، الى إن الأميركي قد خسر في هذه الجولة أمام شعب آمن بربه ويملك إرادة المواجهة، فضلاً عن هزيمته في عدة جولات ومشاريع الحروب التي قادها من ​أفغانستان​ إلى ​العراق​ وصولاً إلى دعمه ما يسمى تنظيم "داعش" الإرهابي التدميري السلفي التكفيري، وكذلك خسر هو وأتباعه في ​لبنان​ و​فلسطين​ واليمن، حتى بات اليوم في مأزق يقف متحيراً، يتحدث في الصباح بشيء وفي المساء بشيء آخر.

وأشار النائب جشي إلى أن الرئيس الأميركي يريد تمرير ما سمي ب​صفقة القرن​، التي هي عبارة عن حفنة من المال قدرت بـ50 مليار دولار توزع على بعض دول المنطقة لتمرير خطة السلام، ولكنه لا يعلم ولا يفهم أن كرامة وإرادة وإيمان وجهاد شعوب المنطقة وقدرتها على المواجهة لا تباع ولا تشترى بالمال، وعليه، فإن هذا المشروع سيسقط تحت أقدام المجاهدين كما سقط مشروع ​الشرق الأوسط الجديد​ في لبنان عام 2006.

وفي الختام وزعت الشهادات التقديرية على ​الطلاب​ المتفوقين.