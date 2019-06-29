الحواط شكر السعودية على دعمها المتواصل للدولة والشرعية اللبنانية

اكد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​زياد الحواط​ خلال لقائه السفير السعودي في ​لبنان​ ​وليد البخاري​ في مكتبه في جبيل بحضور رئيس ​بلدية جبيل​ ​وسام زعرور​، أن للسعودية فضلاً كبيراً في احتضان اللبنانيين المستثمرين والعاملين على أراضيها متطلعا الى مزيد من التعاون بين البلدين.

وشكر الحواط ​السعودية​ على دعمها المتواصل للدولة والشرعية اللبنانية بدءاً من ​الطائف​ واعمار ​بيروت​ ولبنان وصولا الى الوضع الحالي، ما يؤكد دورها الخيّر في لبنان، واعرب عن امله في ان تكون جبيل محطة أساسية من زيارات السياح السعوديين.

من جهته، أشاد السفير السعودي بالحضارة التي تتمتع بها ​مدينة جبيل​ وبثقافة التعايش التي تتغنى بها.

وكشف أنه تم البحث في خلال اللقاء في بعض مشاريع التعاون بين السعودية وبلدية جبيل، واشار الى انه ليس لزيارته أي مغزى سياسي.