النشرة: مسيرة "مفتاح الامل.. والعودة" في مخيم عين الحلوة احياء ليوم اللاجئ

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، ان جمعية "التضامن للتنمية الاجتماعية والثقافية" في مخيم عين الحلوة، أحيت يوم اللاجئ العالمي ونظمت مسيرة "مفتاح الامل.. مفتاح العودة"، وذلك في اطار مشروع دعم خدمات الحماية للاطفال والنساء والعائلات في المخيمات والتجمعات الفلسطينية المدعوم من قبل منظمة "اليونيسف" وشراكة مع منظمة "العون الطبي" الفلسطيني.
وقد انطلقت المسيرة من أمام مركز الجمعية في "حي صفوري" في الشارع التحتاني في المخيم، بمشاركة العديد من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني (مركز الامل للمسنين، فريق الاسعاف الاولي في النداء الانساني، كشافة ناشط، الدفاع المدني الفلسطيني، مؤسسة الكرامة، جمعية النجدة الاجتماعية، القوة الامنية المشتركة، اللجان الشعبية الفلسطينية والقوى الوطنية وحشد من النساء واباء المخيم.
ورفع المشاركون خلال المسيرة، "مجسمات" تطالب المجتمع الدولي الالتفات الى قضايا اللاجئين بالعالم والعمل على تامين الحماية لهم ودعم حقوقهم وبالاخص اللاجئين الفلسطينيين بالعودة الى ديارهم من خلال تطبيق قرارت الشرعية الدولية وبالاخص قرار 194.
وقد جابت المسيرة كل شوارع المخيم، وجرى عرض فقرات فنية تراثية من تقديم اطفال التضامن تجسد واقع اللجوء وتطالب المجتمع بتامين الحماية لهم ودعم حقوقهم.
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