دورة تدريبية لإعداد ناشطين للتوعية من مخاطر الألغام للجمعية اللبنانية للرعاية الصحية

نظمت اللجنة الوطنية للتوعية من مخاطر الألغام والجمعية اللبنانية للرعاية الصحية والإجتماعية وجامعة البلمند بإشراف المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام في الجيش اللبناني، دورة تدريبية لأعداد ناشط للتوعية من مخاطر الألغام والقنابل العنقودية لقادة من الدفاع المدني في جمعية الرسالة للإسعاف الصحي - في مفوضية بيروت والبقاع، بدعم من الـ Unicef، وذلك في المدرسة الإقليمية لنزع الألغام التابع للمركز، بحضور منسقة برنامج الألغام في جامعة البلمند الدكتور حبوبة عون، مسؤول ملف الألغام في الجمعية اللبنانية للرعاية الصحية عضو اللجنة الوطنية نادر حمدان.
تخللت الدورة عدة جلسات تدريبية حول التعريف باشكال وانواع الألغام والقنابل العنقودية وآليات التعميم والتخطيط والتنفيذ لنشاطات التوعية من مخاطر الألغام والتعريف بالإتفاقيات الدولية في هذا المجال، وذلك من قبل ضباط من المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام في الجيش اللبناني وأساتذة من جامعة البلمند.
كما وشارك المتدربين في الإضطلاع على العمل الميداني في حقل وهمي حول كيفية استكشاف الألغام والقنابل العنقودية ودور الكلاب المتدربة على كشف الألغام.
واختتم التدريب بتوزيع دليل الناشط على المتدربين.
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