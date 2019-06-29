وقال أردوغان أيضا إن من المهم الانتهاء من أول مفاعل بمحطة أكويو النووية بحلول 2023 . وأدلى أردوغان بهذه التصريحات قبل اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن على هامش اجتماع قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية.
ومن المقرر أيضا أن يجتمع أردوغان مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أوساكا.
وحذرت الولايات المتحدة من أنها ستفرض عقوبات على تركيا إذا مضت قدما في صفقة إس-400 . ولكن تركيا رفضت هذه التحذيرات وقالت إنها لن تتراجع.
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: لا انتكاسة بصفقة إس400 ويجب الانتهاء من محطة النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.