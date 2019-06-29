أردوغان: لا انتكاسة بصفقة إس400 ويجب الانتهاء من محطة النووي

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty جانب من لقاء بوتن وأردوغان في قمة العشرين في أوساكا

وقال أردوغان أيضا إن من المهم الانتهاء من أول مفاعل بمحطة أكويو النووية بحلول 2023 . وأدلى أردوغان بهذه التصريحات قبل اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن على هامش اجتماع قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية.

ومن المقرر أيضا أن يجتمع أردوغان مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أوساكا.

وحذرت الولايات المتحدة من أنها ستفرض عقوبات على تركيا إذا مضت قدما في صفقة إس-400 . ولكن تركيا رفضت هذه التحذيرات وقالت إنها لن تتراجع.