شكرا لقرائتكم خبر عن "التجمع" يختار أمينة النقاش متحدثا رسميا خلفا للراحل نبيل زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد حزب التجمع، برئاسة السيد عبد العال، اليوم أول اجتماع للمكتب السياسى المنتخب بالمؤتمر العام الثامن لحزب التجمع، ونواب رئيس الحزب وأعضاء المكتب السياسي.

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وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الوطن والقيادات الحزبية الراحلة، وأقر الأجتماع عدد من التشكيلات للقيادات ليكون السيد عبد العال رئيس لمجلس إدارة صحافه الحزب، أمينة النقاش متحدث رسمى للحزب خلفا لنبيل زكى، محمود عبد الله امين الانضباط الحزبى، وعاطف بسيونى أمينا للمالية.

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وأقر الاجتماع تفعيل قرارات المؤتمر العام الثامن، والموافقة على منهج العمل الحزبى لنشاط المكتب السياسى خلال الفترة القادمة كما تم الاستماع إلى عدد من أعضاء المكتب لوضع خطة العمل فى الفترة القادمة.

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وأكد رئيس الحزب فى الكلمة الافتتاحية للاجتماع أن وحدة الحزب وسلامته والتمسك بثوابته فوق كل اعتبار.

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ويشمل جدول الأعمال قرارات المؤتمر العام الثامن وبعض القضايا التنظيمية، وبحث الموقف السياسى للحزب، وتطورات الأوضاع فى الشرق الأوسط.