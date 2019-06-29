شكرا لقرائتكم خبر عن خبير إعلامى: قانون نقابة الصحفيين عفا عليه الزمن ويحتاج إلى تغيير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسن عماد مكاوى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، إن قانون نقابة الصحفيين عفا عليه الزمن ويحتاج إلى تغيير وليس تعديل، مضيفا أن قانون النقابة تم اقراره عام 1971 فى فترة الاتحاد الاشتراكى وتحالف قوى الشعب وأنه بالتالى كان لابد أن يكون الصحفى منتمى للاتحاد.

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وأضاف مكاوى، فى تصريحات له، أنه لم يعد لدينا الآن اتحاد اشتراكى وأن النظام السياسى تغير بالأكمل، متابعا: "بالتالى الأمر يتطلب إلى تغيير قانون نقابة الصحفيين بالكامل حتى يتواكب مع المتغيرات التى طرأت على المهنة ".

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وشدد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، على ضرورة أن يتم ضم الصحفيين الإلكترونيين المحترفين للنقابة فى القانون الجديد وأن يكونوا جزء من النقابة، مع وضع شروط حاسمة للسماح للإلكترونيين بالانضمام.