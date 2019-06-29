شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طلعت السويدى: ثورة 30 يونيو نسفت مخططات اختطاف الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى العظيم بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، مؤكداً أن هذه الثورة التاريخية أكدت للعالم كله أن مصر لا يمكن لأى جماعة أن تختطفها ولو بمساعدة ودعم من أنظمة ودول تمول وتشجع وتسلح وتأوى الإرهاب والإرهابيين على أراضيها، وأنها نسفت جميع مخططات اختطاف الدولة المصرية.

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وقال النائب طلعت السويدى فى بيان له أصدره اليوم، أن الشعب والجيش والشرطة وجميع مؤسسات الدولة المصرية كانوا على قلب رجل واحد، ونجحوا بكل كفاءة واقتدار فى تحطيم ونسف جميع مخططات جماعة الاخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية لاختطاف مصر، وقدم صقور وبواسل الجيش والشرطة أعظم التضحيات فى مواجهة مخططات التقسيم الإرهابية التى استهدفت تقسيم وإسقاط الدولة المصرية، ولايزال رجال وصقور الجيش والشرطة يقدمون العديد من الشهداء الذين يقاومون الخونة والإرهابيين من أعداء الوطن، وهم على أتم الاستعداد للتضحية بأرواحهم، فداء لأرض مصر الغالية وأبنائها وشعبها العظيم.

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وأكد النائب طلعت السويدى، أن 30 يونيو ثورة تاريخية وغير مسبوقة في تاريخ البشرية جمعاء، وتأكد العالم كله أن الشعب والجيش والشرطة وجميع مؤسسات الدولة رسموا خارطة طريق لإنقاذ الدولة المصرية من احتلال جماعة الإخوان الإرهابية لتعود مصر إلى دورها التاريخى والمحورى تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية بقيادة الرئيس السيسى الذى لا هدف له سوى بناء مصر الدولة المدنية الديمقراطية والحديثة القائمة على احترام الدستور والقانون.