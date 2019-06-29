شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء محمد الغباشى: لجان الإخوان الإلكترونية تشوه بطولة الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمد الغباشى مساعد رئيس حزب حماة الوطن أن أخطر ما يهدّد الأمن القومى المصرى فى المرحلة الراهنة هى حروب الجيل الرابع، والتى تستهدف تشويه وتدمير عقول الشباب، مؤكدا أن جماعة الإخوان الإرهابية تستخدم لجانها الإلكترونية لتشويه بطولة الأمم الأفريقية المقامة فى مصر.

وأوضح "للغباشى" فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن هناك أساليب كثيرة تستخدمها جماعة الإخوان لتشويه مصر ومؤسساتها، ومن أبرز هذه الأساليب الشائعات، مشيرا إلى أن تأثير الشائعات على الأمن القومى تسبب الانقسام فى صفوف المجتمع وتحطم معنوياته وتزعزع إيمانه بمبادئ وأهداف وتشجع المجتمع على الاستسلام عن طريق بث اليأس كما يفقد المجتمع ثقته فى المسئولين وتوجد فجوة بينهم وبين افراد المجتمع وإنهاك اقتصاد الدولة عن طريق عرقلة العمل الجماعى فى مؤسسات الدولة والمشاريع القومية مما يعطل الانتاج ويقلل الناتج القومى ويضر باقتصاد البلاد وينتج عنه غلاء الأسعار وكثرة الاستيراد.

وعن كيفية مواجهة الشائعات، أشار "الغباشى" يجب معرفة مصدر الشائعة والتأكد من مصداقيتها وعدم تصديق أى خبر إلا إذا كانت من القنوات الإعلامية الرسمية، والثقة بالقادة والرؤساء والثقة بأن العدو يحاول خلق الشائعات والارتقاء بالمستوى الاعلامى حيث أن بعض وسائل الإعلام تستقى معلوماتها من شبكات التواصل الاجتماعى.

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