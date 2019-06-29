شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل البرلمان" تطالب بأولوية تطوير وصيانة السكك الحديد لنقل الركاب والبضائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب هشام عبد الواحد، بضرورة أولوية خاصة لبرنامج تطوير وصيانة خدمة نقل الركاب والبضائع بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومراقبة معدلات تنفيذه بالشكل الذى ينعكس إيجابيًا على مؤشرات تقييم الأداء ويؤدى إلى تحقيق المستهدف فى قطاعى نقل الركاب والبضائع.

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جاء ذلك فى ضوء دراسة لجنة النقل والمواصلات، لخطة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعام المالى الجديد 2019/2020، وتوصياتها فى هذا الصدد، حيث ترى أن البرنامج الرئيسى الأول والخاص بالتطوير والصيانة لخدمة نقل الركاب والبضائع وصيانة الوحدات المتحركة، مازال يعانى من قصور فى تنفيذه حيث أن مؤشرات ايراداته لم تحقق المستهدف منها فى العام المالى (2018/2019) وكذلك فإن تقديرات الخطة عن العام المالى (19/2020) تشير إلى تواضع فى مستهدفات ايرادات قطاع الركاب وتراجع مستهدفات ايرادات قطاع البضائع.

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وتقوم الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بتنفذ 4 برامج رئيسية، حسب خطتها بهدف تحسين الخدمة ورفع عوامل الأمان وزيادة المستهدف من نصيب السكك الحديدية من حصة نقل الركاب والبضائع وكذلك تعظيم الإيرادات، وتتمثل فى التطوير والصيانة لخدمة نقل الركاب والبضائع وصيانة الوحدات المتحركة، صيانة وتجديد البنية الأساسية، تطوير مراكز الخدمات ( نظم التحكم - تدريب – مخازن، دراسات جدوى مشاريع جديدة.