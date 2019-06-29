شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين": نظرنا أكثر من 280 شكوى ضد أعضاء بالنقابة فى 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال راشد الجندى، عضو مجلس نقابة المحامين، ومقرر لجنة التأديب، إن اللجنة تقوم بصفة مستمرة بفحص الشكاوى المقدمة لها من النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

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وأضاف الجندى، فى تصريحات له، أنه خلال عام 2018 عرض على اللجنة تجاوزت الـ280 شكوى، وأنه صدرت من المحكمة قرارات بشأن 220 دعوى بعضها من المقدم فى 2018 قضى فيها بالمحو أو الوقف أو اللوم.

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ولفت الجندى إلى أنه يتم فحص صحة الشكوى على ضوء المستندات المقدمة وصحتها، متابعا وغالباً يكون المشكو فى حقه أحد المحامين، ومن الممكن أن يكون الشاكى محامى ضد زميله، أو مواطن موكل ضد محامى.