شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وفد البرلمان يتفقد طريق محور التعمير بالإسكندرية ويطالب بسرعة تطويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، انتقادات لهيئة الطرق والكبارى بالإسكندرية، بسبب سوء حالة "محور التعمير" الذى يربط الطريق الزراعى والصحراوى، ومدخل الإسكندرية، وصولا إلى الطريق الدولى الساحلى.

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وطالبت لجنة الإدارة المحلية فى البرلمان، بسرعة تطوير وصيانة الطريق، وتوفير شروط السلامة والأمان لمنع الحوادث، وإنارة الطريق، وإزالة الأتربة والقمامة من على جانبى الطريق.

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جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للوفد البرلمانى الذى ضم رئيس وأعضاء لجنة الإدارة المحلية، لبعض الطرق بمحافظة الإسكندرية، برفقة الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية.

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وتفقدت اللجنة طريق محور التعمير، واستنكر المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، غياب الإنارة والصيانة الدورية وكذلك تراكم أكوام التراب والقمامة على جانبي المحور، مشيرا إلى أن هذا الإهمال فى صيانة وإعادة تهيئة الطريق يعد سببا رئيسيا فى زيادة معدلات حوادث الطرق.

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وفى هذا السياق، أشار الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إلى أن هذا الطريق يتبع الهيئة العامة للطرق والكبارى ولا يتبع المحافظة، وأن المحافظة جاهزة لتولى ولاية الطريق وتطويره وصيانته، بشروط أن يتم الإصلاح بالكود الحديث.

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وفي هذا السياق، أكد المهندس سيد متولي، رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكباري بمحافظة الإسكندرية، أنه لا مانع من نقل تبعية الطريق إلى المحافظة.

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ووعد متولي، بتفعيل كافة الملاحظات التى أبداها النواب على الطريق، لاسيما وأنه يتمتع بأهمية كبيرة فى محافظة الإسكندرية، وربطها بمحافظة مرسى مطروح.

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وأشار المهندس سيد متولي، إلى أن هذا الطريق يبدأ أول تقاطع محور التعمير مع الطريق الصحراوى حتى بشاير الخير، وتم تنفيذه من الإسكان، وتم التوصية بنقل الولاية لهيئة الطرق والكبارى، لكن لم يتم نقل الولاية، لعدم توافر الاعتمادات المالية، وهذا الطريق يعتبر من أهم المحاور، "هناك قصور من ناحيتنا في سرعة إنهاء الترميم، وممكن يتم الانتهاء بعد 6 شهور، كما أننا ندرس إنشاء طريق موازي للنقل الثقيل.

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من جهته اشترط محافظ الإسكندرية، الدكتور عبد العزيز قنصوة، نقل تبعية الكوبري من الهيئة العامة للطرق والكباري للمحافظة، بأن يتم صيانته وإعادة تهيئته وفقا للكود الجديد، على أن تتحمل المحافظة الصيانة فيما بعد عقب نقل تبعيته لمحافظة الإسكندرية.

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وأوضح المحافظ، أن هناك العديد من المشروعات تنفذها المحافظة بتمويل ذاتى، منها تطوير طرق وإنارة وغيرها، متابعا: "كمحافظة هاخد ولايتي علي الطريق كله حتى بشاير الخير، طرق وصيانتها، فهذا الطريق كان هناك وعد بالانتهاء منه نهاية مارس ولم يحدث، وهذا الطريق عندما تم تأسيسه تم وفقا للكود القديم لذلك تحدث هبوطات، ولازم يتم تأسيسه وفقا للكود الحديث، بلاش حلول مؤقتة، ويجب أن نوفر الاعتمادات المالية، ولازم نزود الطريق بوسائل الأمان".

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فيما دعا النائب أحمد السجينى، إلى وضع خطة بجدول زمنى للانتهاء من الطريق وتطويره، وإزالة الأتربة والقمامة على جانبى الطريق، وطالب الهيئة العامة للطرق والكبارى بحصر شامل للكباري التي تحتاج لتطوير وصيانة بالمحافظة، وتابع: "لازم يكون للطرق ولاية واحدة، وتتخذ الإجراءات اللازمة لمنع الحوادث وإزهاق الأرواح، وحصر بالبؤر التى تتم فيها الحوادث، ونساعد مع بعض بالنسبة لتوفير الاعتمادات المالية".

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