83.9 % زيادة فى حصيلة القيمة المضافة على المياه الغازية بالموازنة الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الحصيلة المُتوقعة من الضريبة على القيمة المُضافة على المياه الغازية، فى موازنة السنة المالية 2019/2020، زيادة نسبتها 83.9% بقيمة مليار و204 ملايين جنيه، حيث بلغت 2 مليار و638 مليون جنيه، مُقابل مليار و434 جنيه بموازنة العام المالى 2018/2019. ‌ ‌ ‌ Advertisements وتبلغ جملة الإيرادات المُتوقعة من الضريبة على القيمة المضافة بالموازنة الجديدة 365 مليار و410 ملايين و123 ألف جنيه، مقابل 320 مليار و797 مليون و877 ألف بموازنة العام الجارى، بزيادة قدرها 44 مليار و612 مليون و246 ألف جنيه، بمعدل نمو 13.9%. ‌ ‌ ‌ وتُحقق القيمة المُضافة فائض يؤول إلى الخزانة العامة قدره 362 مليار و236 مليون و113 ألف جنيه، مقابل 318 مليار و9 ملايين و563 ألف جنيه بموازنة العام الجارى 2018/2019، بزيادة قدرها 44 مليارا و226 مليونا و550 ألف جنيه، بنسبة 13.9% أيضا.

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