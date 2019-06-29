التفاضل صعب وعلم النفس سهل.. طلاب الثانوية العامة يعلقون على الامتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

انتهى طلاب الثانوية العامة، اليوم السبت، من أداء الامتحان في مواد: الجيولوجيا والعلوم البيئية، والرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل"، وعلم النفس والاجتماع.

وأدى طلاب شعبة العلوم، الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، بإجمالي عدد: ٢٦٦ ألفا و٣٠ طالبا وطالبة.

بينما أدى طلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل"، بإجمالي عدد: ١١٧ ألفا و٧١ طالبا وطالبة.

فيما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع، بإجمالي عدد ٢٥٣ ألفا و ٩٣٢ طالبا وطالبة.

وبالنسبة لامتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، تباينت أراء طلاب شعبة العلوم حول مستواه، حيث أكد بعضهم أن الامتحان به العديد من النقاط الصعبة، فيما أكد آخرين أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط الذي ذاكر المادة جيدا من الكتاب المدرسي.

وقالت الطالبة نور عادل، بلجنة مدرسة المنيرة الإعدادية بنين بالسيدة زينب، إن الامتحان كان به العديد من الجزئيات الصعبة، خاصة فيما يتعلق بأسئلة الرسوم، وبم تفسر:"مثلا كان فيه سؤال عن صورة جبل وطالب معرفة العملية وتكوينها، غير إن الامتحان مليان ومركز على التفاصيل".

وأضافت الطالبة هند جمال، أن الامتحان أسئلته غير مباشرة، ويحتاج إلى تفكير.

وأكدت الطالبة لينا عمر، أن الطالب الذي ذاكر المنهج من الكتاب المدرسي بشكل جيد، يستطيع الإجابة على الأسئلة بسهولة، وإن كان يتضمن بعض الأسئلة غير المباشرة.

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أما امتحان التفاضل والتكامل، فاشتكى طلاب شعبة الرياضيات من صعوبته، وطول أسئلته بما لا يتناسب من الزمن المخصص للإجابة.

وقال الطالب يوسف محمود، بلجنة مدرسة الخديوية الثانوية، إن الامتحان كان طويل للغاية، وزمن الإجابة ساعتين فقط، وهو ما لا يكفي للإجابة والمراجعة.

وأضاف الطالب مهند أسامة، أن كل سؤال في الامتحان عبارة عن مسألة تحتاج خطوات للحل: "حتى أسئلة الاختيار من متعدد بنضطر نحلها في خطوات في المسودة علشان نعرف الإجابة والوقت كان ضيق".

ولفت الطالب نادر محمود، إلى أن الامتحان مكون من ١٨ سؤالًا منهم نحو ٤ مسائل جاءت مركبة، تحتاج خطوات كثيرة للحل، مشيرا إلى أن الامتحان يحتاج تفكير عميق ووقت أطول، وأن بعض أفكار المسائل كانت من الكتب الخارجية وليس من الكتاب المدرسي.

وفيما يخص امتحان علم النفس والاجتماع، فاجتمع طلاب الشعبة الأدبية على سهولته، باستثناء بعض النقاط في امتحان الاجتماع التي تحتاج إلى تفكير.

وقالت الطالبة مي محسن، بلجنة مدرسة المنيرة الإعدادية بنين، أن الامتحان سهل وأسئلته متوقعة.

وأضافت الطالبة هنا محمود، أن الامتحان طويل للغاية ويحتاج الكثير من الكتابة.

وقالت الطالبة جنى يوسف، أن معظم أسئلة الامتحان جاءت من ملزمة المدرس الخصوصي الخاص بها، والمراجعة النهائية، باستثناء بعض أسئلة علم الاجتماع التي جاءت غير مباشرة وتحتاج إلى تفكير.

وانطلق ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، اعتبارا من السبت الموافق 8 يونيو 2019، ويستمر حتى 3 يوليو المقبل.