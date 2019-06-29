سؤال واحد وإجابتين.. أول تعليق لطلاب الثانوية العامة على امتحان علم النفس - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

عبر عدد من طلاب المرحلة الثانوية بالدقهلية عن سعادتهم بسبب ما وصفوه بـ"سهولة" امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية، فيما ساد غضب بين طلاب بالشعبة الأدبية لوجود "أسئلة غير مباشرة" في جزء من امتحان علم الاجتماع مؤكدين أن جزء علم النفس جاءت أسئلته سهلة ومباشرة.

وقال عبد الرحمن محمد، طالب، إن أسئلة الجزء الخاص بعلم الاجتماع شمل سؤالًا خاصًا بـ"التطرف" وجاء "غير مباشر" ما اضطره إلى كتابة إجابتين، مشيرًا إلى أن الامتحان جاء "طويلًا" ولا يتناسب مع الوقت المخصص له، مطالبا بمراعاة ذلك خلال عمليات التصحيح، لافتًا إلى أن العديد من زملاءه لم يفهموا السؤال واضطروا لكتابة إجابتين للسؤال كما فعل أيضًا.

وفي الأقصر أكد الطلاب أن امتحان علم النفس والاجتماع جاء طويلًا عن الوقت المخصص، وشهد أسئلة صعبة.

وقال الطالب "أحمد.م.م" إن أسئلة امتحان مادة علم النفس جاءت صعبة في بعض النقاط التي لا تراعي المستوى المتوسط للطلاب، كما انه بعض النقاط جاءت غير مباشرة.

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وفي جنوب سيناء أكد طلاب أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، ويراعي في الوقت ذاته مستوى المتميزين من الطلاب.

من جانبه أكد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس غرفة العمليات بالمديرية أن الهدوء سيطر على جميع اللجان ولم تستقبل غرفة العمليات أي شكاوى أو تجاوزات سواء من قبل الطلاب أو الملاحظين.

وأكد طلاب في محافظة الفيوم أن الامتحان شهد بعض النقاط "الغامضة" لكنه جاء متوسطًا في مجمله، ويراعي الفوارق الفردية بين الطلاب.

وقال محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الفيوم، إن غرف العمليات المكلفة بمراقبة ومتابعة سير الامتحانات لم يرد إليها أي شكاوى من أسئلة الامتحان، لافتًا إلى أن الأمور جرت في سهولة ويسر.