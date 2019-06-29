ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية و20 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تكثف الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لفرض الانضباط المروري، ومواجهة حوادث المرور. وتمكن ضباط الإدارة العامة للمرور خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضبط 4916 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1869) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و20 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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