بطول 16 كم.. "نصار" يتفقد محور التعمير بمحافظة المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع محور التعمير (طريق شبين الكوم - طملاي المزدوج) بمحافظة المنوفية، والذي ينفذه جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، مشددًا على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والتي وصلت إلى 95% للانتهاء من تنفيذ المشروع بنهاية شهر سبتمبر المقبل.

وقال اللواء محمود نصار،حسب بيان، إن المحور يربط مدينة شبين الكوم بطريق مدينة السادات عند قرية طملاي، بطول 16 كم وعرض 21 مترًا، وبتكلفة 834 مليون جنيه، موضحًا أن أهمية المشروع تتمثل في تحقيق ربط مباشر بين طريق (القاهرة - الإسكندرية) الصحراوي عند مدينة السادات، بطريق (القاهرة - الإسكندرية) الزراعي عند مدينة قويسنا، للمساهمة في توفير الوقت، وتيسير الحركة المرورية بين الطريقين، وخدمة المدن والقرى على جانبي المحور، والمساهمة في تنمية مدينة السادات.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أنه تم التغلب على جميع المعوقات التي واجهت تنفيذ المشروع، حيث أن المحور يتقاطع مع العديد من الترع والمصارف والطرق، مما تطلب تنفيذ 27 عملًا صناعيًا، وتشمل (10 كباري علوية - 5 كباري سطحية - 12 نفقًا)، مضيفًا أن الكباري العلوية على مسار المحور هي (بحر سيف بطول 325 م - ميت ربيعة بطول 202 م - الباجورية بطول 204 م - إمبابي بطول 129 م - السرساوية بطول 131 م - بلاطة انتقالية بطول121 م - السكة الحديد بطول 217 م - سبل بطول 240 م - النعناعية بطول 201 م - سبل بطول 176 م)، والكبارى السطحية على مسار المحور هي (الشعب بطول 26 م - شنوان بطول 31 م - الواط بطول 26 م - شبشير بطول 20 م - السبيل بطول 23 م).