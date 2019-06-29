3 وقائع تقود مباحث القاهرة لضبط عصابة سرقة السيارات بالسيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقة السيارات بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص (مشرف حركة السيارات بإحدى الجهات الحكومية) باكتشافه سرقة إحدى السيارات "ميكروباص" ملك الجهة محل عمله وذلك عقب قيام قائدها بتركها بأحد الشوارع بدائرة القسم ولم يتهم أو يشتبه في أحد.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل) 36 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية، سبق اتهامه في قضيتين آخرهما قضية سرقة وسائل نقل).

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب (المفتاح المصطنع)، وبمناقشته اعترف بارتكاب 3 حوادث بذات الأسلوب، وأقر بتصرفه بالبيع في السيارات المستولى عليها لدى عميليه (سيئ النية - عاطل، عامل زراع، لهما معلومات جنائية مسجلة).. (أمكن ضبطهما) بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها بمكان إخفائها.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهم بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.