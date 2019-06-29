الأوقاف: 6 ملايين جنيه حصيلة بيع صكوك الأضاحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال وزير الأوقاف إن حصيلة بيع صكوك الأضاحي تجاوزت ٦ ملايين جنيه حتى الآن، إذ باعت مديرية الغربية ٦٨٥ صك، والبحيرة ٥٤٢، والقاهرة ٧٣٧، والجيزة ٢٥٠ صك.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر السبت، بمقر أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والوعاظ، بمدينة 6 أكتوبر، أن صكوك الأضاحي لها مميزات كثيرة، فهي تراعي جميع الصوابط الشرعية في الذبح، وتصل كاملة إلى مستحقيها دون أي مصاريف إدارية أو إعلانية، لأنها تصل إلى المستحقين الحقيقيين بمنتهى العزة والكرامة لأنه حق الفقير على الغني، لأنها الأقل كلفة لأن كل مؤسسات الدولة تشارك مع الأوقاف.

ولفت إلى أن الأوقاف وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتوزيع لحوم الأضاحي على القرى والمناطق الأكثر فقرا.

ومن المقرر تكريم عدد من المتميزين بالوزارة، والذين اجتازوا دورات الحاسب الآلي، بحضور وزير الأوقاف، وعميد معهد ابن سينا الدكتور محمد البشاري، فيما يقدم الحفل مدير الإدارة العامة لبحوث الدعوة الدكتور أيمن أبو عمر.