غياب 2114 طالبًا عن امتحانات الجيولوجيا وعلم النفس والتفاضل في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:

أكدت غرفة العمليات المكلفة بمتابعة امتحانات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم بسوهاج للعام الدراسي 2018/2019، اليوم السبت، غياب 2114 طالبًا وطالبة، عن امتحانات مواد الجيولوجيا والرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل" وعلم النفس.

ورصدت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بسوهاج أن 1499 طالباً تغيبوا عن آداء امتحان الجيولوجيا، و362 طالبًا تغيبوا عن آداء امتحان الرياضيات البحتة، و253 طالبا تغيبوا عن امتحان مادة علم النفس.

يذكر أن عدد لجان الثانوية العامة على مستوى المحافظة 67 لجنة، وأن عدد طلاب الشعبة العلمية 12183 طالب وطالبة، وطلاب الشعبة الأدبية 6962 طالبًا وطالبة.