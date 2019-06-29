‎"السعي ورا الرزق".. حكاية حسن "الحلواني" أمام ستاد القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرير- أحمد لطفي وأسماء يسري:

تخرج في كلية السياحة والفنادق ليبدأ طريقًا جديدًا في مجاله الذي يعشقه، وحلم به ليلا ونهارا؛ لكن ظروف البلاد إبّان ثورة يناير ٢٠١١، وقفت حائلّا دون تحقيق حلمه؛ نظرا لتدهور الحالة الاقتصادية؛ فعمل في مجالات شتى إلى أن استقر به الحال للعمل في محل حلويات بمنطقة شبرا الخيمة.

"حاجة قريبة من مجالي وبيتي".. قالها حسن جمال البالغ ٣٠ عامًا، سالكًا الطريق في السعي نحو رزقه؛ ومع انطلاق كأس الأمم الإفريقية فكر حسن في السير قدما نحو هدفه.

قام بشراء ألوان (أحمر، وأبيض، وأسود) ليرسم علم بلاده على وجوه المشجعين المصريين أو الأجانب.. وعن المقابل المادي: "مبطلبش فلوس! اللي عايز يديني أو ببلاش حتى".‎​