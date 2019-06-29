الارشيف / اخبار العالم

ترامب يصل كوريا الجنوبية عقب انتهاء قمة مجموعة العشرين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، إلى العاصمة الكورية الجنوبية سول ؛ وذلك عقب انتهاء قمة مجموعة دول العشرين التي عُقدت في مدينة "أوساكا" اليابانية.
وذكرت قناة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية أن الرئيس ترامب سيلتقي نظيره الكوري الجنوبي

مون جيه إن..مضيفة أن ترامب أعرب عن رغبته في لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في المنطقة منزوعة السلاح الواقعة على الحدود بين الكوريتين وذلك في تغريدة عبر
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
موقع "تويتر" للتدوينات القصيرة.
وقال ترامب : "بعد عقد اجتماعات مهمة جدا من بينها اجتماعي مع الرئيس الصيني شي جين بينج، سأغادر اليابان متوجها إلى كوريا الجنوبية وأثناء وجودي هناك ، إذا رغب زعيم كوريا الشمالية فسوف ألتقي معه على الحدود في المنطقة منزوعة السلاح ، فقط لأصافحه وأقول له مرحبا".
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يصل كوريا الجنوبية عقب انتهاء قمة مجموعة العشرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا