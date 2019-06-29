ترامب يصل كوريا الجنوبية عقب انتهاء قمة مجموعة العشرين

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، إلى العاصمة الكورية الجنوبية سول ؛ وذلك عقب انتهاء قمة مجموعة دول العشرين التي عُقدت في مدينة "أوساكا" اليابانية.

وذكرت قناة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية أن الرئيس ترامب سيلتقي نظيره الكوري الجنوبي

مون جيه إن..مضيفة أن ترامب أعرب عن رغبته في لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في المنطقة منزوعة السلاح الواقعة على الحدود بين الكوريتين وذلك في تغريدة عبرموقع "تويتر" للتدوينات القصيرة.وقال ترامب : "بعد عقد اجتماعات مهمة جدا من بينها اجتماعي مع الرئيس الصيني شي جين بينج، سأغادر اليابان متوجها إلى كوريا الجنوبية وأثناء وجودي هناك ، إذا رغب زعيم كوريا الشمالية فسوف ألتقي معه على الحدود في المنطقة منزوعة السلاح ، فقط لأصافحه وأقول له مرحبا".