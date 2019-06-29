ترامب يصل كوريا الجنوبية عقب انتهاء قمة مجموعة العشرين

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، إلى العاصمة الكورية الجنوبية سول ؛ وذلك عقب انتهاء قمة مجموعة دول العشرين التي عُقدت في مدينة "أوساكا" اليابانية.
وذكرت قناة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية أن الرئيس ترامب سيلتقي نظيره الكوري الجنوبي
وقال ترامب : "بعد عقد اجتماعات مهمة جدا من بينها اجتماعي مع الرئيس الصيني شي جين بينج، سأغادر اليابان متوجها إلى كوريا الجنوبية وأثناء وجودي هناك ، إذا رغب زعيم كوريا الشمالية فسوف ألتقي معه على الحدود في المنطقة منزوعة السلاح ، فقط لأصافحه وأقول له مرحبا".
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