أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو "حميدتي" أن المجلس يريد حكومة مدنية وكفاءات ومستقلين ترضي كافة أطياف الشعب يجري تشكيلها في أقرب وقت.
واضاف حميدتي في خطاب أمام حشد من الجماهير السودانية في الخرطوم، اليوم السبت: "على الرغم من التفويض الذي حصل عليهالمجلس من كل الشعب السوداني، إلا أنه يريد حكومة مدنية، حكومة كفاءات، وحكومة مستقلين، ونحن جاهزون لذلك الآن قبل غد، وهذا ليس كلام سياسة".
وقال حميدتي:
"نتمنى تكوين حكومة ترضي كل الشعب السوداني، اليوم قبل غد"، مؤكدا "ما
وشدد حميدتي: "ليس لدينا شخص محدد، الناس كلهم مثل بعضهم، نريد حكومة كفاءات، يهمها البلد ومصلحته، ولا نريد الفتن وكفى ما حدث"، لافتا "نحمد الله أن الفئة التي تقف الآن أمامي كلها شباب، ونريدكم في الشرطة، والجيش، والدعم السريع، والخدمة المدنية، بحسب شهاداتكم
كانت هذه تفاصيل خبر المجلس العسكري السوداني: نرغب في حكومة مدنية ترضي الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.