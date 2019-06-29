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بوتين يكشف عن الحوار مع الأمريكيين في سوريا

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تحاول المحافظة على الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية حول سوريا.

وأبلغ الرئيس فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي على هامش "قمة العشرين" في اليابان أن الحوار مع الولايات المتحدة حول

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سوريا مستمر.

وأوضح أن الحوار المتواصل مع "الشركاء الأمريكيين" حول سوريا يستهدف تنسيق جهود مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى استمرار "بعض بؤر الإرهاب هناك".

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