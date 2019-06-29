قادة مجموعة العشرين باستثناء أمريكا يؤكدون الالتزام باتفاق باريس للمناخ

جددت الدول المشاركة في قمة العشرين، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، التزامها بالتطبيق الكامل للاتفاق الموقع عام 2015 في باريس لمكافحة "الاحتباس الحراري".
وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن الموقعين على البيان الختامي لقمة العشرين، التي انعقدت على مدار يومين في مدينة أوساكا اليابانية،
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد قالت - في تصريحات
وأشارت ميركل إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية رحبت بالتزام الدول الـ 19 بمكافحة التغير المناخي، إلا أنها أكدت على عدم التزامها بذلك مشيدة باتفاقية باريس للمناخ.
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