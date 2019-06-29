الارشيف / اخبار العالم

قادة مجموعة العشرين باستثناء أمريكا يؤكدون الالتزام باتفاق باريس للمناخ

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

جددت الدول المشاركة في قمة العشرين، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، التزامها بالتطبيق الكامل للاتفاق الموقع عام 2015 في باريس لمكافحة "الاحتباس الحراري".
وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن الموقعين على البيان الختامي لقمة العشرين، التي انعقدت على مدار يومين في مدينة أوساكا اليابانية،

اتفقوا على "عدم التراجع عن هذا الاتفاق" ، وأكدوا على ضرورة الاستمرار في دعم النشاط الاقتصادي، وضمان استقرار الأسعار بما يتماشى مع عمل البنوك المركزية.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد قالت - في تصريحات
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
للصحفيين بمدينة "أوساكا" اليابانية عقب ختام أعمال قمة مجموعة العشرين - إن النص الخاص بمكافحة التغير المناخي مشابه للذي تم صياغته عقب المحادثات التي جرت خلال قمة مجموعة العشرين العام الماضي.
وأشارت ميركل إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية رحبت بالتزام الدول الـ 19 بمكافحة التغير المناخي، إلا أنها أكدت على عدم التزامها بذلك مشيدة باتفاقية باريس للمناخ.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قادة مجموعة العشرين باستثناء أمريكا يؤكدون الالتزام باتفاق باريس للمناخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا