قادة مجموعة العشرين باستثناء أمريكا يؤكدون الالتزام باتفاق باريس للمناخ

جددت الدول المشاركة في قمة العشرين، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، التزامها بالتطبيق الكامل للاتفاق الموقع عام 2015 في باريس لمكافحة "الاحتباس الحراري".

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن الموقعين على البيان الختامي لقمة العشرين، التي انعقدت على مدار يومين في مدينة أوساكا اليابانية،

اتفقوا على "عدم التراجع عن هذا الاتفاق" ، وأكدوا على ضرورة الاستمرار في دعم النشاط الاقتصادي، وضمان استقرار الأسعار بما يتماشى مع عمل البنوك المركزية.وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد قالت - في تصريحاتللصحفيين بمدينة "أوساكا" اليابانية عقب ختام أعمال قمة مجموعة العشرين - إن النص الخاص بمكافحة التغير المناخي مشابه للذي تم صياغته عقب المحادثات التي جرت خلال قمة مجموعة العشرين العام الماضي.وأشارت ميركل إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية رحبت بالتزام الدول الـ 19 بمكافحة التغير المناخي، إلا أنها أكدت على عدم التزامها بذلك مشيدة باتفاقية باريس للمناخ.