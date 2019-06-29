حزب الله العراقي يكشف تفاصيل اقتحام السفارة البحرينية

كشفت حركة كتائب "حزب الله" في العراق، اليوم السبت، أن ما حدث من اقتحام للسفارة البحرينية ببغداد وضع طبيعي، فيما أشارت إلى أن بعضالمتظاهرين ينتمون لها.
وقال المتحدث بإسم الحركة، جعفر الحسيني، إن "ما حدث أمس من اقتحام للسفارة البحرينية طبيعي،
وأضاف الحسيني أن "جزءا كبيرا من المتظاهرين ينتمون إلى حركة كتائب حزب الله، التي قدمت الرعاية الأكبر لهذا النشاط".
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