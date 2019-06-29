الارشيف / اخبار العالم

حزب الله العراقي يكشف تفاصيل اقتحام السفارة البحرينية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشفت حركة كتائب "حزب الله" في العراق، اليوم السبت، أن ما حدث من اقتحام للسفارة البحرينية ببغداد وضع طبيعي، فيما أشارت إلى أن بعض

المتظاهرين ينتمون لها.

وقال المتحدث بإسم الحركة، جعفر الحسيني،  إن "ما حدث أمس من اقتحام للسفارة البحرينية طبيعي،

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
لأن حُكام البحرين خانوا القدس، وما حدث أيضا يعبر عن غضب المتظاهرين على ورشة المنامة".

وأضاف الحسيني أن "جزءا كبيرا من المتظاهرين ينتمون إلى حركة كتائب حزب الله، التي قدمت الرعاية الأكبر لهذا النشاط".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله العراقي يكشف تفاصيل اقتحام السفارة البحرينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا