اتفاق باكستاني إماراتي بقيمة 375 مليون دولار

أعلنت الحكومة الباكستانية، أنها وقعت اتفاقًا للحصول على قرض مجمع قيمته 375 مليون دولار من بنوك إماراتية خلال شهر يونيو، يشمل شرائح تقليدية، وأخرى تتفق مع

النظام المصرفي الإسلامي.

وذكر بيان أصدرته الحكومة الباكستانية، اليوم السبت، أن مجموعة من البنوك الكبرى في الإمارات استوفت طلبات الاكتتاب

لشرائح القرض بالكامل.

ويقوم بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال بدور المنسق الدولي للقرض، بينما ستكون بنوك دبي التجاري، والإمارات دبي الوطني، ونور بنك، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف الشارقة الإسلامي، مسؤولة عن ترتيب القرض وتجميعه.