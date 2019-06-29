ترامب يسمح بتزويد هواوي بالتكنولوجيا الأمريكية كجزء من هدنة تجارية مع الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه سيتم تخفيف القيود المفروضة على شركة "هواوي" الصينية والسماح بتصدير تكنولوجيا الاتصالات الأمريكية لعملاق التكنولوجيا الصيني، كجزء من هدنة تجارية بين واشنطن وبكين.
وأوضح ترامب - في تصريح نقلته وكالة "بلومبرج" الأمريكية على هامش قمة العشرين التي اختتمت أعمالها اليوم في اليابان - أنه أصبح في إمكان الشركات الأمريكية بيع منتجاتها إلى هواوي،على أن تتأكد ألا تشكل هذه المنتجات مشكلة للأمن القومي الأمريكي، مؤكدا عدم فرض رسوم جمركية إضافية على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة حتى الوقت الراهن.
ولفت إلى تعهد الجانب الصيني، في المقابل، باستيراد "كميات هائلة" من منتجات زراعية أمريكية.
وعقد الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج،
وكانت إدارة ترامب قد فرضت قيودا على شركة "هواوي" الصينية والعشرات من الشركات التابعة لها، من خلال إدراجها على قائمة سوداء تعطل وصولها إلى شركات التوريد الأمريكية الرئيسية، وحظر التعاون معها في مجالات نقل المعدات والبرامج والخدمات الفنية دون الحصول على تصريح مسبق من وزارة التجارة.
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