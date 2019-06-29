5 قتلى في هجوم تبناه "داعش" في الفلبين

قتل ثلاثة جنود ومدنيان في الفلبين، أمس الجمعة، خلال هجوم استهدف وحدة لمكافحة الإرهاب في جزيرة جولو، وفق ما ذكرت المؤسسة العسكرية في الفلبين، فيما قالت خبيرة إنّ الهجوم تبناه تنظيم"داعش" الإرهابي .

وقال المتحدث باسم الجيش رامون زاغالان لفرانس برس، إنّ الهجوم أدى إلى مقتل ثلاثة عسكريين وإصابة تسعة آخرين، بينما قتل مدنيان، الأول كان على دراجته النارية والثانية تاجرة.

ووقع الهجوم في المقر العام المؤقت للوحدة في ايندانان على جزيرة جولو، الذي يضم 1500 عنصر وجرى الانتقال إليه قبل أربعة أسابيع.

وشرح رامون زاغالان: "وقع تفجير وحصل تبادل لإطلاق النار". وقال في بيان نشره في وقت لاحق إنّ الهجوم هدف إلى "إرباك العمليات الأمنية المكثّفة، بعد تحقيق تقدم عملياتي أخيراً في هذه المنطقة".

من جانبه، قال المتحدث العسكري المحلي الضابط أرفين أرسيناس "لا نستبعد احتمال وقوف جماعة أبو سيّاف" خلف العملية. غير أنّه لم يتمكن من تحديد نوعية المتفجرات المستخدمة.

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وتعدّ جزيرة جولو معقلاً لجماعة أبو سيّاف الإرهابية التي استأنفت مانيلا حملتها ضدّها عقب هجوم انتحاري استهدف كاتدرائية جولو،في يناير، والذي تبناه تنظيم"داعش" الإرهابي الذي ترتبط به فصائل تابعة لجماعة أبو سيّاف.

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