ترامب: ترحيل المهاجرين يبدأ بعد 4 يوليو

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين سيبدأ بعد الرابع من يوليو المقبل.

وأضاف ترامب "سنرحل أعداداً كبيرة من الأشخاص، بدءاً من وقت ما بعد 4 يوليو".

كان ترامب قد أشار في وقت سابق إلى أن الترحيل سيبدأ "ما لم نفعل شيئاً اعجازياً جداً".

وكان دونالد ترامب أعلن عملية طرد "ملايين" المهاجرين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية.

وكتب ترامب في تغريدة سابقة: "الأسبوع المقبل ستبدأ شرطة الهجرة إبعاد ملايين الأجانب غير القانونيين الذين دخلوا إلى الولايات المتحدة بطريقة سرية"، وأضاف "سيتم طردهم بسرعة فور وصولهم".

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