كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قادما من اليابان.. ترامب يصل إلى كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى كوريا الجنوبية، السبت، قادما من اليابان بعد اختتام قمة العشرين.

وسيزور ترامب في وقت لاحق قبل المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه ربما يقابل رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية في المنطقة منزوعة السلاح.

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وقال ترامب على تويتر: " بعد عقد بعض من الاجتماعات المهمة جدا ومن بينها اجتماعي مع الرئيس الصيني شي سأغادر اليابان متوجها إلى كوريا الجنوبية (مع الرئيس مون). وأثناء وجودي هناك، إذا رأى زعيم كوريا الشمالية كيم ذلك، فسوف ألتقي معه على الحدود/المنطقة منزوعة السلاح كي أصافحه فقط، وأقول له: مرحبا".

واعتبرت كوريا الشمالية، السبت، أن عرض ترامب المفاجئ عقد لقاء مع زعيمها "مثير للاهتمام"، لكنها أكدت عدم تلقيها طلبا رسميا بذلك بعد.