كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: سترون ردي إذا نفذت طهران تهديدها بزيادة تخصيب اليورانيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه في حال نفذت طهران تهديدها وزادت من مستوى تخصيب اليورانيوم فـ"سترون ردي"، مؤكدا أنه لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي في أوساكا اليابانية، اليوم السبت: "سترون ماذا سيكون ردي في حال نفذت طهران تهديدها.. تأكدوا أننا لن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي".

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وأضاف ترامب أن طهران تريد التوصل لصفقة جديدة مع الولايات المتحدة، منتقدا ما وصفه بـ "أدائها البطيء".

ولفت ترامب، إلى أنه تم تحديد العديد من الأهداف لضرب إيران بعد حادثة إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة، إلا أنه تراجع (في اللحظة الأخيرة) بسبب مخاوف من احتمال سقوط ضحايا، قائلا: "عندما اخترنا مناطق لمهاجمتها في إيران تراجعنا بعد الاحتمالات المتوقعة للضحايا، فقدرنا في أحد الأهداف وقوع أكثر من 150 قتيلا في حال نفذنا هجوما"، إلا أنه في الوقت ذاته لم يستبعد استخدامه القوة قائلا، "لدينا جيش من أقوى الجيوش في العالم، ونأمل ألا نضطر لاستخدام قدراتنا العسكرية".