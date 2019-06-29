كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الإسباني يوضح حقيقة إهانة "ترامب" له في قمة العشرين (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفاعل قصير بين الزعيمين جعل الصحف الإسبانية تنتقد ترامب لـ "إزدراءه" رئيس الوزراء الإسباني، لكن الأخير قال، إن وسائل الإعلام قد أخطأت.

وقلل رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، مما اعتبره بعض المراقبين تفاعلًا مهينًا بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة مجموعة العشرين.

وكان قد تم تصوير الاثنين وهما يتحادثان لفترة قصيرة قبل اجتماع يوم الجمعة، لكن يبدو أن "ترامب" قاطع "سانشيز"، مشيرًا بإصبعه على مقعد "سانشيز" كما لو كان يصدر تعليماتًا للجلوس.

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وفي حديثه للصحفيين في قمة مجموعة العشرين، قال رئيس الوزراء الإسباني، إن "ترامب" لا يقصد في الواقع إهانته.

وقال للذين وصفوا هذا المقطع بأنها "حادثة": "إنه عكس ذلك تمامًا"، مضيفًا أنه يشكر دونالد ترامب، لأن الرئيس الأمريكي قال، إنه يحب إسبانيا وأنه "شرف" لـ"سانشيز" أن يكون قائدها.

وفي الوقت نفسه، أوضح مسؤول حكومي إسباني، مستشهدًا بعضو في خدمة المراسم الوطنية كان قريبًا من مكان الحادث، أن "ترامب" أخبر "سانشيز" أن لديه "مكانًا جيدًا".

وأكد المسؤول: "لم يكن هناك أمر مثل الجلوس أو أي شيء من هذا القبيل. هذا المقطع كان مزحة".