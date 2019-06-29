كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا تعيد لوحة سرقها النازيون إلى إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت المانيا انها ستقوم باعادة لوحة للفنان الهولندي يان فان هيسوم التي سرقتها القوات النازية خلال الحرب العالمية الثانية إلى إيطاليا.

قالت الحكومة في بيان اليوم السبت، إن وزير الخارجية هايكو ماس ونظيره الإيطالي إنزو مافيرو سيسافران إلى فلورنسا قريبًا لتسليم لوحة "إناء الزهور" إلى جاليري أوفيزي. وكان مديره قد ناشد المسئولين علنا من أجل إعادة اللوحة في وقت سابق من هذا العام.

كانت اللوحة الزيتية جزءًا من مجموعة قصر بيتي في فلورنسا من عام 1824 وحتى اندلاع الحرب العالمية الثانية. ثم سرقتها القوات الألمانية ولم تظهر مرة أخرى إلا بعد لم شمل ألمانيا. ولم يتضح على الفور ما إذا كان سيتم تعويض الأسرة التي تمتلك اللوحة حاليًا.

