كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميركل بعد حالة الارتجاف: "أنا بخير" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل انها تتفهم أسئلة الصحفيين بشأن صحتها بعد ظهورها ترتجف في مناسبتين هذا الشهر، لكنها أصرت: "أنا بخير".

وصرحت ميركل اليوم السبت في ختام قمة مجموعة العشرين في اليابان، والتي شملت رحلة طويلة المدى ومفاوضات شاقة مع قادة العالم الآخرين "أنا مقتنعة بانه كما حدث رد الفعل هذا، سوف يزول مرة أخرى".

وكانت قد بدت ميركل غير مستقرة اثناء حفل أقيم في برلين يوم الخميس. وفي الأسبوع الماضي، اهتز جسد ميركل بأكمله وهي تقف إلى جانب الرئيس الأوكراني. واوضحت بعد ذلك إنها بخير بعد أن شربت ثلاثة أكواب من الماء، والتي "كانت تحتاج اليها".

