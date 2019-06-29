كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش السوداني: اتفاق الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا يمهد الطريق لإجراء محادثات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن القادة الحاكمون في السودان إنهم قبلوا اقتراحًا مشتركًا من الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا بالعمل على تشكيل حكومة انتقالية.

و صرح الفريق شمس الدين كباشي، المتحدث باسم المجلس العسكري، مساء الجمعة ان القادة مستعدون لاستئناف مفاوضات "فورية وجادة وصادقة" لإنهاء الجمود السياسي مع المتظاهرين بناءً على الاقتراح المشترك.

كما اشار زعماء الاحتجاج، الذين يمثلهم قوات التحالف من أجل الحرية والتغيير، يوم الخميس الي أن الاقتراح يستند إلى مبادرة سابقة من إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة.

في الأسابيع الأخيرة، توسطت إثيوبيا والاتحاد الأفريقي بين المجلس العسكري والحركة المؤيدة للديمقراطية التي تطالب بالحكم المدني. وقد انهارت المحادثات عندما قامت قوات الأمن السودانية بتطهير معسكر احتجاج في العاصمة الخرطوم في وقت سابق من هذا الشهر.

