كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند وإندونيسيا تحددان هدفا تجاريا بقيمة 50 مليار دولار بحلول 2025 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت الهند وإندونيسيا، اليوم السبت، هدفًا طموحًا بقيمة 50 مليار دولار أمريكي للتجارة الثنائية على مدار السنوات الست المقبلة، حيث ناقش رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، والرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، سبل تعميق التعاون في عدد من المجالات الرئيسية بما في ذلك الاقتصاد والدفاع والأمن البحري.

التقى الزعيمان، اللذين كانا في أوساكا باليابان لحضور قمة مجموعة العشرين، صباح اليوم السبت وناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في التجارة والاستثمار، حسبما أوردت محطة "إن دي تي في" الهندية.

وفقًا للمتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية اهندية، رافيش كومار، حددت الهند وإندونيسيا هدفًا بقيمة 50 مليار دولار أمريكي للتجارة الثنائية بحلول عام 2025.

ووفقا لوكالة الإحصاءات المركزية في إندونيسيا، بلغت التجارة بين البلدين في العام 2016 ما قيمته 12.9 مليار دولار أمريكي. وزادت 28.7 % إلى 18.13 مليار دولار أمريكي في العام 2017، حيث بلغت صادرات إندونيسيا إلى الهند 14.08 مليار دولار أمريكي وبلغت وارداتها من الهند 4.05 مليار دولار أمريكي.