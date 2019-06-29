كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يشيد بقمة مجموعة العشرين ويصفها بـ"الرائعة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن اجتماعه مع الرئيس الصينى شى جين بينج كان رائعا، مشيرا إلى أن البلدين ستواصلان المفاوضات بشأن التجارة.

وأكد أنه لن يتم رفع التعريفات الجمركية التى فرضتها الإدارة الأمريكية على واردات صينية على الأقل فى الوقت الحالى، موضحا فى الوقت ذاته أنه لن يتم إضافة رسوم أخرى عليها.

Advertisements

وأشار إلى أن الصين ستواصل المشاورات لبدء شراء أغذية ومنتجات زراعية أمريكية فى أقرب وقت، موضحا أن هذا سيعود بنفع كبير على المزراعين الأمريكيين.

ووصف ترامب اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) بالاتفاقية المريعة وأحد أسوأ الاتفاقيات التى أبرمت وأنها سببت معاناة المزارعين، مشيرا إلى أن هناك اتفاقيات تجارة رائعة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وستكون اتفاقيات مميزة.